В Нидерландах не могут заморозить активы России из-за русских фамилий

2:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Значительное число банков и финансовых учреждений в Нидерландах не могут отследить и заморозить российские активы из санкционного списка. В том числе из-за ошибок в написании фамилий. Проблемой занялся даже Центробанк страны.

Фото: Pravda.Ru

В ЦБ Нидерландов пришли к выводу, что из 31 проверенного финансового учреждения в трети не смогли найти все банковские счета и другие активы российских граждан, сообщает агентство "Прайм". Как выяснилось, часто это связано с ошибками в написании фамилий.

Например, на английском языке фамилия российского президента пишется как Putin, а на голландском — Poetin.

"Это поистине детсадовские ошибки. В санкционных списках имя и фамилия лица, на которое наложены санкции, часто пишутся на английском, голландском, русском, украинском, а также, возможно, и ещё как-то иначе, если что-то пошло не так", — заявила адвокат Хелен Овер де Линден.

Российские активы на сумму всего шесть миллионов евро были заморожены в Нидерландах в первый месяц после объявления санкций в 2022 году. До лета 2022 года правительству Нидерландов удалось заморозить активы ещё на 634 миллионов евро. Почти год спустя эта сумма увеличилась лишь до 644,5 миллиона евро.

"Мы добились нулевого прогресса в прошлом году", — заявила Хелен Овер де Линден.

Судя по материалам прессы Нидерландов, подобное положение дел там считают весьма досадным. Ведь другие страны Евросоюза в общей сложности заморозили более 200 миллиардов евро активов Центробанка России. Также в ЕС заморожено более 24 миллиардов евро частных средств российских граждан.

Видимо, в других странах сообщества с написанием русских фамилий проблем существенно меньше, нежели у голландцев.