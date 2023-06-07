Директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал информацию СМИ, согласно которой Армения, Казахстан и Гонконг стали блокировать оплату за поставки электроники в Россию.
"У нас есть альтернативные способы оплаты с использованием, в том числе, криптовалют в международных торговых отношениях. Ещё существует гармонизация платёжных систем и обеспечение бесперебойной оплаты в национальных валютах", — отметил эксперт.
Однако, по его словам, из-за недостатка товаров двойного назначения, особенно компонентной базы, от которой Россия серьёзно зависит, действительно есть риск возникновения кризиса в отдельных отраслях.
"Мы с вами видим, что из Китая товары, отгруженные в Казахстан, пропадают на территории Российской Федерации. Это тоже форма обхода санкций, с которой на Западе бороться не смогут. Вскоре наши и европейские предприниматели адаптируются, найдут легальные и экономичные инструменты преодоления ограничений. Глобального риска для экономики РФ нет. Производители хотят любыми способами сохранить присутствие на российском рынке. Эту связь политики разрушить не могут, только усложнить", — заключил специалист.
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