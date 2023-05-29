Глава МИД РФ Лавров: переход к торговле на национальные валюты окажет оздоровляющий эффект на мировую экономику

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Руководитель российского МИД Сергей Лавров выступил с заявлением о том, что переход к торговле на национальные валюты окажет эффект оздоровления для глобальной экономики. Речь идёт об объективном процессе, который будет наращивать темпы, убеждён глава внешнеполитического ведомства России.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

"Что касается конкретно Кении, то у нас пока ещё, к сожалению, не настолько велик товарооборот, он меньше 400 миллионов долларов, — отметил Лавров. — Пока мы ещё в долларах считаем, так что пока по привычке, но, по мере роста товарооборота, конечно же, переход на платежи в национальных валютах будет иметь практическое значение и за этим будущее".

По словам Лаврова, это касается не только Африки, но и Латинской Америки, Азии, Индии, Ирана и Китая. Доля валюты США постепенно сокращается по всему миру, резюмировал глава МИД РФ по результатам официального визита в Кению, пишет РИА Новости.