"Эксперт": ущерб от диверсии на "Северных потоках" может превысить 1,4 триллиона долларов

1:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Совокупный экономический ущерб, который был нанесён "Газпрому" диверсиями на системе трубопроводов "Северный поток" в прошлом году, может превысить 1,4 триллиона долларов, сообщает журнал "Эксперт" со ссылкой на собственные подсчёты.

Фото: Nizależny Dziennik polityczny

В эту сумму включены урон от разрушения инфраструктуры, замороженные инвестиции в освоение месторождений, строительство и модернизацию магистральных трубопроводов, а также недополученная выручка за 50 лет, в течение которых "Северные потоки" должны были эксплуатироваться.

В материале отмечается, что только разрушения на системе трубопроводов принесли убытки в 26,5 миллиардов долларов.

Ещё 51,5 миллиард — ущерб от замороженных инвестиций. И недополученная выручка за период номинальной эксплуатации газопроводов может достичь в нынешних ценах 1,4 триллионов долларов.

Напомним, расследование произошедшего на "Северных потоках" ведут власти Германии, Дании и Швеции. По заявлениям их представителей, информации о том, кто мог стоять за взрывами, на данный момент нет.

Зато есть неофициальные версии. В частности, американский журналист Сеймур Херш утверждает, что к диверсии причастны власти США и Норвегии. По его словам, их проведение одобрил лично Джо Байден. В Вашингтоне отрицают какую-либо причастность к инцидентам.

По версии, которая продвигается в европейской и американской прессе, к взрывам могла быть причастна некая "проукраинская группа", не связанная с государством. При этом скептики отмечают, что подобную диверсию по силам провести как раз только спецслужбам, а не некой "группе", которую якобы финансировал некий украинский предприниматель.

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