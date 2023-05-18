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Экономист-аналитик о снижении цены на золото: Доллар иметь сейчас намного выгоднее, нежели благородный металл

Экономика

Аналитик издания "Экономика сегодня" Александр Багманов рассказал о колебаниях цены на золото.

Экономист-аналитик о снижении цены на золото: Доллар иметь сейчас намного выгоднее, нежели благородный металл
Фото: Fotodom.ru/DP

Багманов рассказал о снижении цены на золото на 1,4%. Стоимость за тройную унцию составляет на нынешней день 1889 долларов.

Ранее экономист объяснил, стоит ли сейчас покупать золото.

Эксперт отметил, что представителей ФРС выступили за то, чтобы держать ставку на высоком уровне.

"Конечно, это давит на золото, поскольку доллар иметь сейчас намного выгоднее, нежели благородный металл, —цитирует слова экономиста ФАН.

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В 2023 году цена на золото будет быстро увеличиваться
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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