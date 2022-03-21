Экономист объяснил, стоит ли сейчас покупать золото

Некоторые россияне сейчас раздумывают о том, куда лучше вложить свои накопления, чтобы сохранить их от инфляции. Среди вариантов могут рассматриваться валюта, ценные бумаги, недвижимость или драгоценные металлы. Насколько безопасно вложение активов в золото и можно ли потом извлечь из этого выгоду, рассказал доктор экономических наук, финансовый аналитик Леонид Холод.

По словам эксперта, драгоценные металлы когда-то действительно являлись идеальными защитными активами, способными спасти деньги инвесторов от девальвации, обвала рынков и инфляции. Но в нынешних условиях турбулентности их ценность упала в разы.

Сейчас золото — не самый ликвидный товар, так его не получится быстро обналичить, если вдруг срочно потребуются деньги для покупки картошки или хлеба, пояснил экономист в беседе с "Вечерней Москвой".

Но от вложения в золото есть и плюсы, добавил собеседник издания. Так, его можно хранить где угодно: дома в сейфе, в банке, и любых удобных местах. Кроме того, при вложении порог входа совсем минимальный: слиток весом всего в один грамм можно купить за небольшие деньги.

Однако проблема в том, что на рынке фактически не осталось слитков в свободной продаже.

"А заводы цветных металлов, занимающиеся их поставкой, хотят сотрудничать только с крупными игроками, как Центральный банк, а не реализовывать товар в розницу физическим лицам, что для них абсолютно невыгодно", — заметил аналитик.

Не в пользу граждан играет и то, что золото всегда являлось консервативным видом инвестирования и использовалось только при долгосрочных проектах горизонтом на десятки лет.

"В любом случае, по имеющимся прогнозам, котировки золота будут показывать рост, поэтому часть сбережений можно, в принципе, перевести в золото, 30 процентов — в валюту, а жить в рублевом эквиваленте. И таким образом у вас будет три подушки финансовой безопасности на разные случаи жизни, — заключил экономист.

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