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Автор Николай Ткаченко

Экономист напомнил древнее правило накопления денег

Экономика

Если делать сбережения правильно, то они полезны не только для населения, но и для экономики страны. Какого главного принципа следует придерживаться при формировании своих сбережений, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

Экономист напомнил древнее правило накопления денег

Эксперт отметил в беседе с "Вечерней Москвой", что традиционный способ сформировать сбережения — это откладывать часть своего дохода. И здесь есть древнее правило, которое гласит, что откладывать от него нужно десятину, то есть 10%.

По словам экономиста, когда население хранит сбережения в банках, это выгодно национальной экономике. Так средства оказываются в деле. А деньги, хранящиеся дома, выпадают из экономического оборота, что не эффективно и никому невыгодно.

По мнению Юденкова, делать валютные вклады или инвестировать деньги в акции и ценные бумаги пока не следует. А если имеются свободные средства в рублях, то их лучше вложить в надёжный банк на 3-6 месяцев на выгодных условиях.

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Автор: Николай Ткаченко
Темы деньги экономика
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