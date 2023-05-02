Рубль продолжил уверенный рост после мощного разворота вверх в конце минувшей недели

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Днём во вторник, 2 мая, национальная валюта России продолжила демонстрировать уверенный рост по отношению к ключевым валютам, торгуемым на МосБирже. Рубль развивает сегодня серьёзный разворотный импульс, зафиксированный в минувшую пятницу. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Фото: akchabar.kg

По состоянию на 16:28 (мск) курс доллара США расчётами "на завтра" упал на 45 копеек, достигнув отметки в 79,80 рубля. Единая валюта Европы опустилась в свою очередь на 1,18 рубля, и курс составил 87,50 рубля.

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