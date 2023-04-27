Благодаря спецоперации на Украине, в Азовском море снова появляются редкие породы рыб, заявили эксперты. Вновь пошла на повышение популяция осетровых.
С началом СВО акватория стала внутренним морем России и специалисты начали активное искусственное зарыбление.
В Азовском море проживают три разновидности осетровых рыб:
"Во время ежегодного мониторинга отмечено существенное увеличение прилова русского осётра и севрюги, единично встречалась и белуга. Все особи после необходимых измерений выпускались в естественную среду", — передают argumenti.ru.
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