Азовское море наполняется осётрами благодаря СВО

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Благодаря спецоперации на Украине, в Азовском море снова появляются редкие породы рыб, заявили эксперты. Вновь пошла на повышение популяция осетровых.

С началом СВО акватория стала внутренним морем России и специалисты начали активное искусственное зарыбление.

В Азовском море проживают три разновидности осетровых рыб:

русский осётр,

севрюга,

белуга.

"Во время ежегодного мониторинга отмечено существенное увеличение прилова русского осётра и севрюги, единично встречалась и белуга. Все особи после необходимых измерений выпускались в естественную среду", — передают argumenti.ru.

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