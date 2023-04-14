Посол Антонов о контрнаступлении ВСУ: У нацистов ничего не получится

0:49 Your browser does not support the audio element. Мир

Американские власти и СМИ всё больше разгоняют трек контрнаступления ВСУ, но у Киева ничего не выйдет, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Как подчеркнул Антонов, у России достаточно средств и сил отстоять исконно русские земли.

"У нацистов ничего не получится, — пояснил посол в эфире Первого канала. — У нас нет никакого сомнения в способности российской армии разгромить противника, отбросить его, освободив исконно российские территории".

По словам Антонова, заявления о планах Запада и ВСУ описывают грандиозные планы: забрать Крым, дойти до Азовского моря и так далее. Как подчеркнул посол, для прекращения конфликта Западу достаточно прекратить снабжать киевский режим оружием.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.