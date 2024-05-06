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Очень вкусный сливочно-клубничный чизкейк: идеально подойдёт для любого торжественного случая

Рецепт сливочно-клубничного чизкейка

2:04
Еда

Этот сливочно-клубничный чизкейк идеально подойдёт для любого торжественного случая! Этот рецепт очень прост, чизкейк является идеальным лакомством, которое можно приготовить дома.

Рецепт сливочно-клубничного чизкейка
Фото: commons.wikimedia.org by Jennifer, SweetOnVeg is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

Для коржа

  • 1,5 стакана  измельчённого крекера грубого помола
  • 1/3 стакана растопленного сливочного масла
  • 1/4 стакана белого сахара
  • 2 чайные ложки молотой корицы

Для чизкейка

  • 2 упаковки замороженной клубники
  • 1 столовая ложка кукурузного крахмала
  • 3 упаковки размягчённого сливочного сыра
  • 1 банка сгущённого молока с сахаром
  • 1/4 стакана лимонного сока
  • 1/2 чайной ложки ванильного экстракта
  • 3 яйца
  • 1 столовая ложка воды (по желанию)

Приготовление

  1. Смешайте в миске крошки крекера, масло, сахар и корицу, смесь выложите на дно разъёмной формы. Поставьте в холодильник охлаждаться на 30 минут.
  2. Разогрейте духовку до 150 градусов.
  3. Пюрируйте клубнику и кукурузный крахмал в блендере. Перелейте клубничный соус в кастрюлю и доведите до кипения на сильном огне. Варите и перемешивайте, пока соус не станет густым, около 2 минут. Отложите 1/3 стакана клубничного соуса. Накройте крышкой и поставьте в холодильник оставшийся соус.
  4. Взбейте сливочный сыр в миске электрическим миксером до получения лёгкой и воздушной массы, постепенно влейте сгущёнку. Смешайте лимонный сок и ванильный экстракт, затем на низкой скорости взбейте яйца до однородной массы.
  5. Вылейте половину сливочно-сырной смеси на корж, выложите оставшийся клубничный соус (половину чайной ложки). Выложите оставшуюся смесь сливочного сыра на соус, сверху выложите оставшийся клубничный соус. Ножом сделайте рисунок. Выпекайте в разогретой духовке 45–50 минут.
КЛУБНИЧНЫЙ ЧИЗКЕЙК с клубничным кремом
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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