Очень вкусный сливочно-клубничный чизкейк: идеально подойдёт для любого торжественного случая

Этот сливочно-клубничный чизкейк идеально подойдёт для любого торжественного случая! Этот рецепт очень прост, чизкейк является идеальным лакомством, которое можно приготовить дома.
Фото: commons.wikimedia.org by Jennifer, SweetOnVeg is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты
Для коржа
1,5 стакана измельчённого крекера грубого помола
1/3 стакана растопленного сливочного масла
1/4 стакана белого сахара
2 чайные ложки молотой корицы
Для чизкейка
2 упаковки замороженной клубники
1 столовая ложка кукурузного крахмала
3 упаковки размягчённого сливочного сыра
1 банка сгущённого молока с сахаром
1/4 стакана лимонного сока
1/2 чайной ложки ванильного экстракта
3 яйца
1 столовая ложка воды (по желанию)
Приготовление
Смешайте в миске крошки крекера, масло, сахар и корицу, смесь выложите на дно разъёмной формы. Поставьте в холодильник охлаждаться на 30 минут.
Разогрейте духовку до 150 градусов.
Пюрируйте клубнику и кукурузный крахмал в блендере. Перелейте клубничный соус в кастрюлю и доведите до кипения на сильном огне. Варите и перемешивайте, пока соус не станет густым, около 2 минут. Отложите 1/3 стакана клубничного соуса. Накройте крышкой и поставьте в холодильник оставшийся соус.
Взбейте сливочный сыр в миске электрическим миксером до получения лёгкой и воздушной массы, постепенно влейте сгущёнку. Смешайте лимонный сок и ванильный экстракт, затем на низкой скорости взбейте яйца до однородной массы.
Вылейте половину сливочно-сырной смеси на корж, выложите оставшийся клубничный соус (половину чайной ложки). Выложите оставшуюся смесь сливочного сыра на соус, сверху выложите оставшийся клубничный соус. Ножом сделайте рисунок. Выпекайте в разогретой духовке 45–50 минут.