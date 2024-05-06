Очень вкусный сливочно-клубничный чизкейк: идеально подойдёт для любого торжественного случая

Рецепт сливочно-клубничного чизкейка

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Этот сливочно-клубничный чизкейк идеально подойдёт для любого торжественного случая! Этот рецепт очень прост, чизкейк является идеальным лакомством, которое можно приготовить дома.

Фото: commons.wikimedia.org by Jennifer, SweetOnVeg is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

Для коржа

1,5 стакана измельчённого крекера грубого помола

1/3 стакана растопленного сливочного масла

1/4 стакана белого сахара

2 чайные ложки молотой корицы

Для чизкейка

2 упаковки замороженной клубники

1 столовая ложка кукурузного крахмала

3 упаковки размягчённого сливочного сыра

1 банка сгущённого молока с сахаром

1/4 стакана лимонного сока

1/2 чайной ложки ванильного экстракта

3 яйца

1 столовая ложка воды (по желанию)

Приготовление

Смешайте в миске крошки крекера, масло, сахар и корицу, смесь выложите на дно разъёмной формы. Поставьте в холодильник охлаждаться на 30 минут. Разогрейте духовку до 150 градусов. Пюрируйте клубнику и кукурузный крахмал в блендере. Перелейте клубничный соус в кастрюлю и доведите до кипения на сильном огне. Варите и перемешивайте, пока соус не станет густым, около 2 минут. Отложите 1/3 стакана клубничного соуса. Накройте крышкой и поставьте в холодильник оставшийся соус. Взбейте сливочный сыр в миске электрическим миксером до получения лёгкой и воздушной массы, постепенно влейте сгущёнку. Смешайте лимонный сок и ванильный экстракт, затем на низкой скорости взбейте яйца до однородной массы. Вылейте половину сливочно-сырной смеси на корж, выложите оставшийся клубничный соус (половину чайной ложки). Выложите оставшуюся смесь сливочного сыра на соус, сверху выложите оставшийся клубничный соус. Ножом сделайте рисунок. Выпекайте в разогретой духовке 45–50 минут.