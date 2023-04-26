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NetEase: Россия эффектно перехватила инициативу в истории с замороженными активами

2:22
Экономика

Страны Запада заморозили российские активы на десятки миллиардов долларов. Власти этих государств не скрывают, что хотели бы конфисковать эти активы. Но не могут придумать, как это сделать, дабы не нарушить собственные законы, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе NetEase.

NetEase: Россия эффектно перехватила инициативу в истории с замороженными активами

А пока западные политики ведут дискуссии насчёт будущего замороженных активов РФ, Москва перехватила инициативу, отмечается в материале (перевод "ПолитРоссии").

Речь об указе президента России, который Владимир Путин подписал во вторник.

В документе прописаны меры на тот случай, если всё же начнётся изъятие российских активов. В ответ будут взяты под внешнее управление активы недружественных стран, которые находятся на территории России.

В частности, речь об активах энергоконцернов — финского Fortum и немецкого Uniper.

По мнению авторов материала, Россия продемонстрировала готовность противостоять Западу в экономическом плане. "Ситуация приняла неожиданный для Запада оборот, так как там рассчитывали "украсть кур и не потерять на этом своих денег"", — считают они.

Между тем, в Росимуществе пояснили, что указ президента о временной передаче управления иностранных активов Fortum и Unipro в России не касается вопросов собственности, а также не лишает владельцев их активов.

По оценкам экспертов, иностранных активов в России много. На данный момент, порядка двух тысяч компаний стоят в очереди за разрешениями на их продажу. И при текущих темпах выдачи таких разрешений, очередь растягивается на восемь лет.

По оценке Мосбиржи, нерезидентам из недружественных стран принадлежит 74 процента российских акций на общую сумму, сопоставимую с замороженными активами на Западе, отметил Антон Весенний, автора telegram-канала "Ленивый инвестор"".

Напомним, ранее в Евросоюзе сообщали, что заморозили активы российского Центробанка на сумму 300 миллиардов евро. Плюс 19 миллиардов евро частных инвесторов. Правда, при этом в Еврокомиссии признают, что не знают, где находится большая часть этих активов.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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