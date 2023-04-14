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Антон Куликов

Макфол объяснил, почему Байдену ни в коем случае нельзя возвращать России её активы

2:55
Экономика

Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что президенту США Джо Байдену ни в коем случае нельзя возвращать замороженные активы России.

Макфол объяснил, почему Байдену ни в коем случае нельзя возвращать России её активы

"На самом деле, я думаю, что для президента Байдена было бы политическим самоубийством согласиться вернуть России эти миллиарды, при этом прося у американцев ещё миллиарды, чтобы помочь в украинском вопросе. Это просто несправедливо", — цитирует Макфола агентство "Прайм".

По его словам, вместо этого президент Байден и "другие лидеры свободного мира" должны "поступить правильно" и объявить о планах передать эти средства Украине.

"Они могут сделать это заявление завтра на встречах МВФ и Всемирного банка, которые проходят в Вашингтоне на этой неделе", — заявил Макфол.

Заметим, что Байден не заявлял о том, что намерен вернуть замороженные активы России. Хотя судя по тому, как всполошился мистер Макфол, экс-посол видит проблему в том, что нынешние власти США направляют киевскому режиму миллиарды долларов.

Напомним, накануне немецкая газета Welt сообщила, что Еврокомиссия признала необходимость возвращения замороженных активов Банка России после окончания конфликта на Украине — а это, по оценкам, 300 миллиардов евро. При этом в ЕК признают, что не знают, где находится большая часть этих активов.

К дискуссии подключилась заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Которая сообщила, что США работают над механизмом участия России в "возмещении ущерба Украине" и рассматривают возможность отправки Киеву заблокированных резервов ЦБ РФ.

При этом, насколько можно понять, речь идёт о тех самых трёхстах миллиардах, которые Еврокомиссия считает возможным вернуть.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о вывода Еврокомиссии, отметил очевидность того, что "уложить, упаковать в нормы международного права вот эти бандитские действия коллективного Запада по блокировке наших авуаров никак не получается".

"У них никак не получается с легитимизацией этих шагов. Куда ни крути, всё равно все их действия выглядят незаконными. Будем смотреть, как они будут действовать дальше. Мы требуем, чтобы это всё было разблокировано, и считаем всё это незаконным. Мы убеждены, что любая попытка как-то это всё легитимизировать обречена на неудачу", — сказал он.

Напомним, сейчас в ЕС рассматривают вариант с инвестицией замороженных активов, чтобы полученную прибыль напрвялть Киеву. Но в этом случае речь о нескольких миллиардах ежегодно, в лучшем случае. Если такой вариант вообще будет реализован, конечно.

Секретный план Запада показали на весь мир: что уготовлено России?
Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы майкл макфол
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