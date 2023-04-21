Sohu: необычная помощь Китая России в обходе санкций стала сюрпризом для США

1:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китай необычным способом помог России в противодействии американским санкциям, приведя в команду Москвы нового союзника, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.

Китайские эксперты отмечают, что США долгое время пользовались большим влиянием в государствах Персидского залива. И главным союзником американцев была Саудовская Аравия.

Однако многое изменилось после того, как при помощи Китая Саудовская Аравия и Иран достигли соглашения о том, чтобы нормализовать отношения, говорится в материале (перевод "ПолитРоссии").

После того, как делегация Саудовской Аравии покинула Пекина, Россия получила в свою команду ещё одного союзника, который помогает противодействовать американским санкциям, полагают его авторы.

"Поддержка, которую Китай оказывает России, распространилась на Ближний Восток", — считают они.

Только за первые десять дней марта Саудовская Аравия импортировала из России 2,5 миллиона баррелей дизельного топлива. Кроме того, Саудовская Аравия покупает российскую нефть для своих нужд. А продукцию после её переработки экспортирует в Европу и в США по рыночным ценам.

Явно добавила Вашингтону поводов для размышления и недавнее решение некоторых государств ОПЕК+ - и Саудовской Аравии в том числе — о дополнительном сокращении добычи нефти.

Добавим, что в пятницу президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, включая разрешение кризисных ситуаций, а также координацию в рамках Организации стран-экспортеров нефти.

А в прошлом году власти Саудовской Аравии заявили о желании присоединиться к экономическому объединению БРИКС.

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