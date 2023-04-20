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Антон Куликов

Bloomberg: Запад хочет ввести полную товарную блокаду России

2:30
Экономика

США и некоторые государства, поддерживающие Украину, рассматривают возможность организации полной товарной блокады России, сообщает американское агентство Bloomberg.

Bloomberg: Запад хочет ввести полную товарную блокаду России

Отмечается, что такой подход перевернул был существующий режим санкций. Если сейчас разрешён любой экспорт, кроме запрещённого, то предполагается запретить любой экспорт, кроме некоторых исключений.

А эти исключения — лекарства и продовольствие. Хотя, надо заметить, проблемы с поставками некоторых лекарств западных производителей имеются и сейчас.

"Есть потенциально серьёзные препятствия для реализации. Санкции должны быть приняты всеми странами, которые экспортируют товары в Россию — несмотря на риск ответных "тотальных мер" со стороны Москвы и "испарение" потоков товаров (и доходов) у этих стран", — сообщает Bloomberg.

Понятно, что эта инициатива спровоцирована всё громче звучащей критикой насчёт того, что уже введённые санкции не привели к ожидаемым результатам. И не стали тем ударом по российской экономике, который ожидали инициаторы санкций.

В следующем месяце в Японии должен пройти саммит Группы семи. Вероятно, на нём и будут приняты какие-то решения на сей счёт.

Стоит заметить, что практически одновременно британское издание The Financial Times сообщило, что Евросоюз более не собирается вводить новые санкции против отдельных секторов российской экономики.

Издание процитировало неназванного европейского чиновника, который сообщил, что "мы закончили" и что "если мы введём больше санкций, будет больше исключений, чем мер".

По словам этого чиновника, в Евросоюзе признают, что незатронутые санкциями сферы российской экономики производят жизненно важные продукты или услуги для некоторых европейских стран.

Надо полагать, что речь, в частности, может идти об атомной отрасли. Здесь санкции лоббируют Польша и Германия, однако против выступают Франция, Венгрия и Болгария, которые сотрудничают с Россией в этой сфере.

Разумеется, это не означает, будто страны Запада вообще более не собираются вводить ограничительные меры против нашей страны. И как раз то, о чём сообщает Bloomberg, один из вариантов. Правда, что из всех этих задумок получится, едва ли знают и сами их инициаторы.

Российский автопром: год под санкциями. Что известно?
Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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