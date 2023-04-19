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Antiwar: Россия превратила в грандиозный провал "успех" США с санкциями

1:45
Экономика

Экономические санкции, которые США и их партнёры ввели против России, не достигают ожидаемых результатов, говорится в материале, опубликованном на сайте Antiwar.

Antiwar: Россия превратила в грандиозный провал "успех" США с санкциями

"Вместо того чтобы стать историей успеха, возглавляемая США кампания санкций против России быстро становится очередным примером хронически провальной тактики", — говорится в материале (перевод "ПолитРоссии").

В Вашингтоне постоянно заявляют о широкой международной поддержке ограничительных мер, которые вводятся против России. Однако две резолюции ООН против действий России имели чисто символическое значение и не привели к реальным последствиям.

"Они не обязывали государства-члены предпринимать какие-либо действия. Помимо этого, более пятой части членов ООН, включая таких ключевых игроков, как Китай, Южная Африка и Индия, не поддались давлению Вашингтона и проголосовали против или воздержались", — подчёркивается в материале Antiwar.

Не менее, а то и более наглядным является отказ других стран — Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки — присоединиться к антироссийским экономическим санкциям.

Хотя санкции нанесли ущерб экономике России, они не оказались такими эффективными, как заявлял Белый дом. Россия продолжает быть ключевой экспортной державой, а Кремль добился заметных успехов в переносе своего экспорта на рынки других регионов.

Кампания санкций стала ещё одним провалом внешней политики США. И это не должно вызывать удивления, так как подобные кампании ранее доказали свою неэффективность, подчёркивается в материале.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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