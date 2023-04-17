Вассерман призвал запретить гражданам хранить наличные на сумму более 1 миллиона рублей

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

По мнению депутата Анатолия Вассермана, россияне, которые хранят денежные средства в рублях или валюте на сумму, превышающую 1 миллион рублей, обязаны объяснить, откуда у них взялись эти деньги, уведомив об этом налоговую.

Депутат уже подготовил соответствующий законопроект. Он считает, что если граждане не отчитались о происхождении этих средств, их необходимо конфисковать, а их владельцу выписать штраф, вдвое превышающий сумму, хранящуюся таким образом.

"Большие суммы наличных, находящихся на хранении у граждан, как правило, являются следствием деятельности в теневом или даже "чёрном" секторе экономики, а поэтому требуют особого внимания и контроля, что в настоящее время не представляется возможным из-за отсутствия какого-либо правового регулирования в данной сфере", — пояснил Вассерман, которого цитирует "Интерфакс".

Пояснение к законопроекту гласит, что граждане должны будут сообщить о появлении у них крупной суммы денег не позже, чем через неделю. Вассерман считает, что резиденты могут проинформировать об этом налоговые органы любым удобным для себя способом — лично, по почте или онлайн.

Депутат уверен, что это нововведение поможет противостоять коррупции и спонсированию экстремистской деятельности.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

"Люди перестали бездумно скупать валюту"