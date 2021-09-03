"Это сумасшедшая идея": финансист высказался о покупке долларов США

Основатель американской инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэй Далио назвал опасным хранение сбережений в долларах США. Видением ситуации он поделился в ходе интервью на просветительском марафоне "Новое знание".

"Это сумасшедшая идея — держать всё в долларах, где нулевая процентная ставка, если не отрицательная. И в ближайшие годы ситуация вряд ли изменится. Лучше продать эти обязательства и купить что угодно. Любые активы сейчас лучше, чем облигации Соединённых Штатов", — цитирует Далио ТАСС.

Эксперт сообщил, что федеральная резервная система США на сегодня продаёт облигации в огромных количествах лишь для того, чтобы поддержать государственную экономику. По мнению Далио, если доходность по облигациям не покажет в ближайшее время роста, начнётся их распродажа, а это может вызвать новый экономический кризис.

"Произойдёт обесценивание наличных средств. Центробанки других стран будут ужесточать денежно-кредитную политику и повышать ставки. Это окажет разрушительное влияние на рынки и экономику в целом", — обрисовал перспективу Рэй Далио.

Напомним, в конце августа российские финансовые аналитики посоветовали для инвестирования рассмотреть валюты азиатских стран.

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