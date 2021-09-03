EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Почему люди совершают самосуд над педофилами, объяснили эксперты
Фанаты Овечкина в восторге: НХЛ разрешила игрокам ехать на Олимпиаду-2022
Минюст признал ещё четыре организации СМИ-иноагентами
Водоробус мчится в сторону столицы
Анастасия Волочкова устроила новое шоу со своим нижним бельём
В ЕС решили активизировать взаимодействие с КНР по Афганистану
Повар Рягузов рассказал необычный рецепт яблочного пирога
Ведущий "Модного приговора" сравнил Бузову с Моникой Беллуччи
Предприимчивые люди продают артефакты со свадьбы Моргенштерна

"Это сумасшедшая идея": финансист высказался о покупке долларов США

Экономика » Финансы

Основатель американской инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэй Далио назвал опасным хранение сбережений в долларах США. Видением ситуации он поделился в ходе интервью на просветительском марафоне "Новое знание".

"Это сумасшедшая идея": финансист высказался о покупке долларов США

"Это сумасшедшая идея — держать всё в долларах, где нулевая процентная ставка, если не отрицательная. И в ближайшие годы ситуация вряд ли изменится. Лучше продать эти обязательства и купить что угодно. Любые активы сейчас лучше, чем облигации Соединённых Штатов", — цитирует Далио ТАСС.

Эксперт сообщил, что федеральная резервная система США на сегодня продаёт облигации в огромных количествах лишь для того, чтобы поддержать государственную экономику. По мнению Далио, если доходность по облигациям не покажет в ближайшее время роста, начнётся их распродажа, а это может вызвать новый экономический кризис.

"Произойдёт обесценивание наличных средств. Центробанки других стран будут ужесточать денежно-кредитную политику и повышать ставки. Это окажет разрушительное влияние на рынки и экономику в целом", — обрисовал перспективу Рэй Далио.

Напомним, в конце августа российские финансовые аналитики посоветовали для инвестирования рассмотреть валюты азиатских стран.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Золото заменит доллар?
Автор: Максим Антипцев, Редактор: Людмила Черткова
Последние материалы
Юлия Саранова приняла участие в разработке методички для трансгендерных детей в школах
"Это сумасшедшая идея": финансист высказался о покупке долларов США
Талибы* захватили последний оплот сопротивления — провинцию Панджшер
Почему люди совершают самосуд над педофилами, объяснили эксперты
Обращение к КПРФ: "Играйте в куклы, а не в наших детей!"
Фанаты Овечкина в восторге: НХЛ разрешила игрокам ехать на Олимпиаду-2022
Что может помешать планам Эрдогана стать главным в Афганистане
Красноухая черепаха не ест. В чем причина?
Минюст признал ещё четыре организации СМИ-иноагентами
Дракон Порошенко/Зеленский отращивает третью голову: кто станет новым президентом Украины
Популярное
Российский шоу-бизнес
"Начала синеть на моих глазах": Шаляпин о состоянии больной "ковидом" жены

Выпускник "Фабрики звёзд" Прохор Шаляпин объяснил, что привело его супругу-миллионершу в реанимацию. Певец объяснил, что не на шутку испугался, когда жена начала задыхаться.

"Начала синеть на моих глазах": Шаляпин о состоянии больной "ковидом" жены
"Лицом "хлопочет" невпопад": Зеленского высмеяли на встрече с Байденом
Мир. Новости мира
"Лицом "хлопочет" невпопад": Зеленского высмеяли на встрече с Байденом
Здоровье
Врач рассказал, что Минздрав готовит людей к сверхсмертности из-за "ковида"
Новости Белоруссии
Два сценария для Белоруссии: в Россию или на войну
Любовь Степушова Что может помешать планам Эрдогана стать главным в Афганистане Любовь Степушова Усам Оздемиров Медленно, но верно? Власти дают ход "зелёному" транспорту в России Усам Оздемиров Александр Артамонов Дьявол в мелочах: как США украли у СССР победу над Японией Александр Артамонов
Мир. Новости мира
Доктор рассказал о неэффективности вакцин от коронавируса в Израиле
Флебология
Усталые ноги. Как быстро восстановить силы?
Фронт сопротивления Афганистана отбил у талибов* город и несколько уездов
Мир. Новости мира
Фронт сопротивления Афганистана отбил у талибов* город и несколько уездов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников