Президент Бразилии предложил странам БРИКС отказаться от расчётов в долларах

1:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил использовать в торговле между странами БРИКС не доллар, а другую валюту.

"Почему такой банк как БРИКС не может иметь валюту, которая бы использовалась в торговых отношениях Бразилии и Китая, Бразилии и других стран БРИКС. Это сложно, потому что некоторые к такому не привыкли", — сказал он в ходе церемонии инаугурации Дилмы Русеф на посту руководителя Нового банка развития (банка БРИКС) в Шанхае.

Президент Бразилии подчеркнул, что другие страны также могли бы активнее использовать в расчётах собственные валюты.

"Кто решил, что именно доллар станет валютой для расчётов после золота? Почему не иена, почему не реал, почему не песо? Потому что когда-то наши валюты были слабыми и не имели ценности в других странах", — заявил он.

В настоящее время Луис Инасиу Лула да Силва находится с визитом в Китае.

А в марте центробанки Бразилии и Китая заключили соглашение о прямой конвертации валют двух государств, без использования американского доллара.

Это соглашение подвигло американского сенатора-республиканца Марко Рубио высказать мнение, что через пять лет США не смогут вводить ограничительные меры против других государств, поскольку они отказываются от использования в торговых расчётах между собой от доллара.

Впрочем, это только начало пути, поскольку доля американской валюты в коммерческих операциях по всему миру превышает 84 процента. У евро — шесть процентов, у юаня — 4,5 процента.

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