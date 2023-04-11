Global Times: финансовый опыт России перенимает всё больше стран

1:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Доля китайского юаня в российских валютных операциях достигла нового максимума в марте. Заданный Россией тренд активно перенимают другие мировые игроки, отмечает китайское издание Global Times.

В материале отмечается, что доля валютной пары рубль-юань достигла 39 процентов на биржевых торгах, в то время как доля пары рубль-доллар упала до многолетнего минимума в 34 процента.

При этом всё больше российских банков подключается к Трансграничной межбанковской системе, подчёркивает Global Times (перевод "ПолитРоссия").

"Китай и Россия демонстрируют расширенное стратегическое партнёрство. Их экономические и торговые связи становятся всё более тесными. Так что растущая доля юаня на российском валютном рынке соответствует ожиданиям", — говорится в публикации.

В прошлом году двусторонняя торговля России и Китая достигла рекордного уровня в 190 миллиардов долларов, увеличившись на 29,3 процента по сравнению с 2021 годом. Можно предполагать, что в этом году показатели будут ещё выше. И как следствие, вполне вероятно, что доля юаня в двусторонних торговых расчётах возрастёт ещё больше.

А поскольку США используют доллар и международную платёжную систему SWIFT как средство давления, международная торговля едва ли может вестись нормально в таких условиях.

Потому многие страны и регионы мира осознали необходимость перенимать опыт России и снижать зависимость от американского доллара, переходя на расчёты в торговле на юани и национальные валюты.

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