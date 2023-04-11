Эксперт Чирков об ослаблении рубля: экономика начинает работать в нормальном режиме

2:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Подъём курса доллара и евро не говорит об ослаблении рубля, а наоборот, играет российской валюте на руку, заявил в беседе с Pravda. Ru доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Максим Чирков. По словам эксперта, рынки демонстрируют не только стабильность, но и рост.

По словам эксперта, рост рубля в 2022 году можно объяснить тем, что России было "некуда тратить" валюту. Однако пик санкционного давления прошёл, экономика пошла в рост, стабилизировались рынки.

"Сейчас валюту тратить есть куда и в связи с этим произошло некоторое ослабление российского рубля против ведущих валют. А все остальные факторы, кроме вот этого, играют на самом деле, наоборот, на усиление рубля. Мы видим стабильные цены на товары традиционного российского экспорта и даже растущие цены. Это и нефть, и газ, и металлы, и удобрения, и уголь", — пояснил Чирков.

Как уточнил собеседник, Россия идёт "на подъём", тогда как в США и Европе инфляционные показатели побили 40-летний рекорд.

На фоне этого подорожание иностранной валюты на несколько рублей некритично.

"Рубль — конвертируемая валюта, конечно, курс может изменяться. Сейчас валютного коридора нет, как было 10-15 лет назад, когда Центральный банк держал рубль в "зажатом коридоре". А сейчас у Центрального банка цель — это четыре процента. Кстати, очень низкая инфляция, целевой показатель. И есть все шансы, что они выдержат и в рамках даже этой цели, несмотря на то, что курс они не держат, не фиксируют", — подчеркнул эксперт.

По словам Чиркова, девальвация стране не грозит и "бежать сломя голову" за покупками, опасаясь подъёма цен, тоже не стоит.

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