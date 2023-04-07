Спикер ГД Володин предложил лишить доходов "негодяев", поливающих грязью Россию

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поинтересовался у своих подписчиков, следует ли лишать доходов людей, которые "поливают грязью" Россию.

Он запустил голосование по поводу того, необходимо ли запретить таким гражданам зарабатывать на рекламе и авторском праве на территории РФ. В соцсетях спикера Госдумы свыше 90% пользователей поддержали предложение.

"Негодяи, поливающие грязью Россию, получают доходы за счёт наших граждан", — подчеркнул Володин.

Ранее председатель ГД назвал нападки на лидера РФ Владимира Путина со стороны Международного уголовного суда (МУС) "агрессией против России". По его словам, суд в Гааге не имеет никакого влияния на российских политиков.

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