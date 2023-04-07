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Спикер ГД Володин предложил лишить доходов "негодяев", поливающих грязью Россию

0:47
Экономика

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поинтересовался у своих подписчиков, следует ли лишать доходов людей, которые "поливают грязью" Россию.

Спикер ГД Володин предложил лишить доходов "негодяев", поливающих грязью Россию

Он запустил голосование по поводу того, необходимо ли запретить таким гражданам зарабатывать на рекламе и авторском праве на территории РФ. В соцсетях спикера Госдумы свыше 90% пользователей поддержали предложение.

"Негодяи, поливающие грязью Россию, получают доходы за счёт наших граждан", — подчеркнул Володин.

Ранее председатель ГД назвал нападки на лидера РФ Владимира Путина со стороны Международного уголовного суда (МУС) "агрессией против России". По его словам, суд в Гааге не имеет никакого влияния на российских политиков.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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