Председатель Госдумы Вячеслав Володин поинтересовался у своих подписчиков, следует ли лишать доходов людей, которые "поливают грязью" Россию.
Он запустил голосование по поводу того, необходимо ли запретить таким гражданам зарабатывать на рекламе и авторском праве на территории РФ. В соцсетях спикера Госдумы свыше 90% пользователей поддержали предложение.
"Негодяи, поливающие грязью Россию, получают доходы за счёт наших граждан", — подчеркнул Володин.
Ранее председатель ГД назвал нападки на лидера РФ Владимира Путина со стороны Международного уголовного суда (МУС) "агрессией против России". По его словам, суд в Гааге не имеет никакого влияния на российских политиков.
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