По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, любого рода нападки на российского лидера Владимира Путина следует расценивать как агрессию против России.
Володин уточнил, что "дурь, прозвучавшая из Гааги", означает только одно — Запад бьётся в истерике. Он напомнил, что никакого влияния суд в Гааге на РФ не имеет.
"Бумажки инопланетного гаагского суда на Россию не распространяются. Вашингтон и Брюссель исчерпали все возможности санкций и недружественных действий. Сломить граждан Российской Федерации и разрушить экономику нашей страны им не удалось", — написал Володин в своём Telegram-канале.
Спикер Госдумы убеждён, что Запад отлично понимает, что Путин олицетворяет собой Россию, и поэтому пытается нападать на него. Однако это не имеет смысла, ведь за президентом РФ стоят сплочённые россияне.
"Любые нападки на Президента РФ расцениваем как агрессию против нашей страны", — заключил Володин.
17 марта досудебная палата МУС, юрисдикция которого на РФ не распространяется, выписала ордер на "арест" Путина и российского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
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