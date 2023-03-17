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Володин назвал ордер на "арест" Путина агрессией против России

1:16
Мир

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, любого рода нападки на российского лидера Владимира Путина следует расценивать как агрессию против России.

Володин назвал ордер на "арест" Путина агрессией против России

Володин уточнил, что "дурь, прозвучавшая из Гааги", означает только одно — Запад бьётся в истерике. Он напомнил, что никакого влияния суд в Гааге на РФ не имеет.

"Бумажки инопланетного гаагского суда на Россию не распространяются. Вашингтон и Брюссель исчерпали все возможности санкций и недружественных действий. Сломить граждан Российской Федерации и разрушить экономику нашей страны им не удалось", — написал Володин в своём Telegram-канале.

Спикер Госдумы убеждён, что Запад отлично понимает, что Путин олицетворяет собой Россию, и поэтому пытается нападать на него. Однако это не имеет смысла, ведь за президентом РФ стоят сплочённые россияне.

"Любые нападки на Президента РФ расцениваем как агрессию против нашей страны", — заключил Володин.

17 марта досудебная палата МУС, юрисдикция которого на РФ не распространяется, выписала ордер на "арест" Путина и российского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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