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Forbes назвал богатейших людей мира — владелец Louis Vuitton обошел Маска и Безоса

2:01
Экономика

Первая десятка самых богатых людей планеты изменилась. На первое место вырвался владелец люксовых брендов из Франции, который потеснил богатых американцев.

Forbes назвал богатейших людей мира — владелец Louis Vuitton обошел Маска и Безоса

2022 года нанёс тяжелый удар по капиталам большинства миллиардеров, которых насчитывается в мире к настоящему времени целых 2 640. 4 апреля опубликован традиционный список Forbes World's Billionaires, оценивший общее состояние 25 наиболее состоятельных людей планеты в $2,1 триллиона, что более чем на $200 миллиардов меньше, чем годом ранее. За год с сокращением своего состояния столкнулись две трети фигурантов рейтинга.

Самый большой урон понес американец Джефф Безос, что было вызвано снижением акций его гиганта Amazon на 38%. Это разом лишило Джефа $57 миллиардов. Правда, в общем рейтинге он опустился лишь со второго места на третье. Большие потери и у Илона Маска, который продал часть акций Tesla для покупки одной из популярных соцсетей. Это очень напугало инвесторов, и Маск потерял $39 миллиардов, а также звание самого богатого человека планеты.

Сегодня оно принадлежит французу Бернару Арно, владеющему конгломератом по выпуску предметов роскоши LVMH. За год Арно заработал $53 миллиарда, и это позволило ему впервые занять первую строчку рейтинга богатейших людей планеты с состоянием в $211 миллиардов. А самым богатым миллиардером в России стал Андрей Мельниченко, также впервые возглавивший этот рейтинг. Владелец СУЭК обладает состоянием в $25,2 миллиардов. На втором месте Владимир Потанин ($23,7 миллиарда), на третьем — Владимир Лисин ($22,1 миллиарда).

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Самые богатые люди в мире. Список по версии Форбс
Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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