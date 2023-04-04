Forbes назвал богатейших людей мира — владелец Louis Vuitton обошел Маска и Безоса

2:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Первая десятка самых богатых людей планеты изменилась. На первое место вырвался владелец люксовых брендов из Франции, который потеснил богатых американцев.

2022 года нанёс тяжелый удар по капиталам большинства миллиардеров, которых насчитывается в мире к настоящему времени целых 2 640. 4 апреля опубликован традиционный список Forbes World's Billionaires, оценивший общее состояние 25 наиболее состоятельных людей планеты в $2,1 триллиона, что более чем на $200 миллиардов меньше, чем годом ранее. За год с сокращением своего состояния столкнулись две трети фигурантов рейтинга.

Самый большой урон понес американец Джефф Безос, что было вызвано снижением акций его гиганта Amazon на 38%. Это разом лишило Джефа $57 миллиардов. Правда, в общем рейтинге он опустился лишь со второго места на третье. Большие потери и у Илона Маска, который продал часть акций Tesla для покупки одной из популярных соцсетей. Это очень напугало инвесторов, и Маск потерял $39 миллиардов, а также звание самого богатого человека планеты.

Сегодня оно принадлежит французу Бернару Арно, владеющему конгломератом по выпуску предметов роскоши LVMH. За год Арно заработал $53 миллиарда, и это позволило ему впервые занять первую строчку рейтинга богатейших людей планеты с состоянием в $211 миллиардов. А самым богатым миллиардером в России стал Андрей Мельниченко, также впервые возглавивший этот рейтинг. Владелец СУЭК обладает состоянием в $25,2 миллиардов. На втором месте Владимир Потанин ($23,7 миллиарда), на третьем — Владимир Лисин ($22,1 миллиарда).

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Самые богатые люди в мире. Список по версии Форбс