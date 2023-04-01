Маск предупредил США — "Грядёт расплата"

0:39 Your browser does not support the audio element. Мир

Миллиардер и изобретатель Илон Маск заявил, что США ждёт расплата из-за низкой рождаемости. Он подчеркнул, что Япония давно опередила Штаты в этом вопросе.

Так миллиардер прокомментировал информацию американских СМИ о том, что в 2033 году себя исчерпает фонд системы социального обеспечения.

"Грядёт большая расплата из-за низкой рождаемости. Япония — опережающий индикатор", — заявил Маск на своих страницах в Сети.

Ранее он подчёркивал, что американским властям необходимо сменить подход к социальному обеспечению граждан.

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