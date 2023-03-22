Американский миллиардер Илон Маск стал проблемой для Белого дома из-за заявлений по Украине, считают аналитики.
По их словам, его предложения по урегулированию кризиса в Незалежной и на Тайване идут вразрез с линией Вашингтона.
"В отличие от политики США, Маск предложил как выгодный России план прекращения конфликта на Украине, так и схему воссоединения Китая и Тайваня", — передаёт Bloomberg.
Кроме прочего, именно Маск, как владелец SpaceX решает как и когда ВСУ будут использовать систему Starlink, что ставит "палки в колёса" администрации США. На фоне этого Вашингтон недоволен влиянием миллиардера на общественность.
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