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El Confidencial: Испания импортирует из России рекордные объёмы СПГ

Экономика

Испания и ЕС оказались бессильными вследствие наращивания объемов закупок у России СПГ, не столкнувшегося с какими-либо ограничениями. По информации корреспондентов испанской газеты El Confidencial, лидером по объемам импорта этого энергоносителя у Москвы оказалась Испания. Как остановить этот процесс, не понимают ни члены её правительства, ни Брюссель.

El Confidencial: Испания импортирует из России рекордные объёмы СПГ

С момента старта СВО на Украине Испания нарастила закупки "голубого" топлива на 84 процента. По итогам первых двух месяцев текущего года рост достиг 172 процентов к той отметке, которая была зафиксирована за аналогичный период 2022-го.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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