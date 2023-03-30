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Банк Англии обрушился на фонды, которые чуть не загубили финансовую систему Великобритании

4:02
Экономика

Банк Англии призвал к срочным мерам по устранению уязвимого места в финансовой системе Великобритании, так как постоянные опасения по глобальному банковскому сектору могут привести к новым потрясениям на рынке.

Банк Англии обрушился на фонды, которые чуть не загубили финансовую систему Великобритании

Центральный банк заявил в среду, что британские банки имеют достаточное количество финансовых ресурсов, чтобы избежать потрясений, но пенсионный регулятор должен действовать "как можно скорее", чтобы повысить устойчивость инвестиционных фондов, ориентированных на обязательства.

Эти фонды, известные как LDI, являются особенно уязвимыми для британских пенсионных схем, поскольку они инвестируются в британские облигации. Шесть месяцев назад, после провального бюджета тогдашнего премьер-министра Лиз Трасс, британский рынок облигаций оказался под огромным давлением, что привело к вмешательству Банка Англии, чтобы предотвратить более масштабный финансовый крах.

Финансовая стабильность вызывает серьезную озабоченность у инвесторов и регулирующих органов по всему миру после краха Silicon Valley Bank в США в начале этого месяца и экстренного спасения Credit Suisse (CS) швейцарским конкурентом UBS.

Комитет по финансовой политике Банка Англии (FPC) призвал к срочным действиям по устранению слабого места в финансовой системе Великобритании, связанного с фондами LDI, которые оказались особенно уязвимыми в связи с провальным бюджетом Трасс.

По мнению экспертов, постоянные опасения по поводу глобального банковского сектора могут угрожать спровоцировать новые потрясения на рынке, поэтому TPR должен быстро указать «минимальные уровни устойчивости для фондов LDI и мандатов LDI, в которые могут инвестировать попечители пенсионных схем», чтобы они могли выдерживать «серьезные, но вероятные стрессы» на рынке государственных облигаций Великобритании и упорядоченно реагировать на любые требования о размещении залога.

Глава TPR Чарльз Коунсел заявил, что регулирующий орган, рекомендовавший некоторые изменения в ноябре, вскоре обновит свою политику и выпустит обновленное руководство по LDI в апреле с учетом рекомендаций FPC.

Банк Англии отмечает, что осенью прошлого года бюджет Трасса вызвал беспрецедентную распродажу государственных облигаций Великобритании, что имело негативный эффект на пенсионные фонды, инвестировавшие в фонды LDI. Вследствие этого попечители пенсионных схем были вынуждены внести миллиарды фунтов в качестве залога, что привело к продаже всего, что было возможно, в том числе государственных облигаций. Таким образом, возникла «порочная спираль», которую Банк Англии пытался предотвратить вмешательством и предотвращением более серьезного финансового краха.

Центральный банк был вынужден покупать государственные облигации, чтобы поддержать рынок. Однако в среду было заявлено, что весь долг, приобретенный в рамках этой интервенции, был продан. Банк Англии также подтвердил свое внимание к текущему состоянию мировой банковской системы и заявил, что банки Великобритании «устойчивы» и «в настоящее время здоровы». Однако, другие части финансовой системы могут нуждаться в поддержке.

Банк указал на фонды денежного рынка, которые многие инвесторы используют для хранения своих дополнительных денег, как на еще один источник потенциального стресса. Он отметил, что эти средства могут быть уязвимы для быстрого и крупного вывода средств инвесторами и могут представлять риск для финансовой системы и экономики в целом. Банк Англии подчеркнул, что следит за событиями и их влиянием на финансовые рынки, банки Великобритании и экономические условия Великобритании.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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