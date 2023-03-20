Reuters: Белый дом пошёл на поклон к миллиардеру Баффетту из-за кризиса

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сотрудники Белого дома проконсультировались с миллиардером Уорреном Баффеттом по вопросу банковского и финансового кризиса в стране, сообщили американские СМИ.

Известно, что "на поклон" к одному из богатейших людей США отправились чиновники самого высокого ранга.

"Уоррен Баффет из Berkshire Hathaway Inc (BRKa.N) провёл переговоры с высокопоставленными чиновниками администрации Байдена о банковском кризисе", — передаёт Reuters.

По данным издания, вопрос встречи был в том, что миллиардер мог бы инвестировать деньги в региональный банковский сектор. Кроме того, Баффетт проконсультировал чиновников Белого дома о дальнейших шагах по выходу из кризиса.

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