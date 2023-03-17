19FortyFive: Байден фактически национализировал банковский американский сектор

1:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент США Джо Байден фактически совершил "немыслимое" и национализировал банковскую систему страны, заявили американские аналитики. Как подчеркнули эксперты, весь финансовый сектор плавно перетекает "под крыло" Белого дома.

По их мнению, когда Вашингтон заявил, что не намерен спасать от банкротства банк Кремниевой долины "SVB”, но обеспечит вкладчикам возврат инвестиций — это стало "звоночком".

"Администрация Байдена объявила, что не будет спасать банк, как это сделало правительство США во время Великой рецессии 2008 года, — пишет 19FortyFive. — Более важным является то, каким образом банк спасается. Вместо того чтобы спасать держателей облигаций, правительство США спасает всех вкладчиков. Такого ещё никогда не было".

Как подчеркнули авторы, правительство США намерено выделить около 25 миллиардов долларов из Стабилизационного фонда биржи для покрытия убытков банков. Однако каким образом финансовые организации будут возвращать деньги, пока неизвестно.

По данным аналитиков, вероятно, Белый дом намерен не только национализировать банки, но и сократить их число до нескольких крупных корпораций.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что после выступления Байдена акции американских банков на бирже рухнули. Как пояснили эксперты, вероятно, глава США не сумел убедить трейдеров в стабильности системы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.