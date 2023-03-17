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РИА Новости: за скандалом вокруг Wildberries скрывается более масштабная проблема

1:25
Экономика

Компания Wildberries отменила более 10 тысяч начисленных штрафов и обещает обновить систему обратной связи со своими партнёрами. Однако возникший скандал высветил более масштабную и давно назревшую для бизнеса проблему — устаревшее трудовое законодательство, из-за которого находятся в тени миллионы людей. Об этом пишет в своей авторской колонке обозреватель РИА Новости Кирилл Стрельников.

РИА Новости: за скандалом вокруг Wildberries скрывается более масштабная проблема

Журналист отмечает, что эти люди, с одной стороны, работают в рамках закона, не только зарабатывая себе на жизнь, но и обеспечивая грандиозный успех сервисных агрегаторов и торговых онлайн-площадок. А с другой, эффективно защитить свои права они не могут.

Причиной конфликта сейчас стала обновлённая оферта Wildberries с работниками и обладателями пунктов выдачи заказов (ПВЗ), условия сотрудничества с которыми стали жёстче. Новшество вызвало резкую реакцию среди партнёров маркетплейса, предприниматели самоорганизовались и объявили забастовку, добавил публицист.

Их желание снизить издержки и увеличить прибыль совершенно понятно. Однако, помимо естественного стремления бизнесменов заработать как можно больше, нужно учитывать тот факт, что в новой экономике трудятся десятки миллионов человек, интересы которых должны быть защищены, заключил автор статьи.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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