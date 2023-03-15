Wildberries начал увольнять всех сотрудников, которые принимают участие в забастовке

1:04 Your browser does not support the audio element. Общество

Wildberries нанёс ответный удар. Маркетплейс увольняет всех сотрудников, которые принимают участие в забастовке. А владельцам пунктов выдачи заказов просто блокируют аккаунты. Об этом сообщает "База".

Отмечается, что с сотрудниками расстаются быстро и без сантиментов. Так, в Кемерово работников торговой сети предупредили, что их учётки будут заблокированы в течение часа, а договоры гражданско-правового характера расторгнуты. С теми же, кто работал в "ВБ" по трудовому договору, будет разбираться отдел кадров.

Разрывает отношения маркетплейс и с теми владельцами ПВЗ, которые ходили вчера в офис компании в Москве, чтобы обсудить новые штрафы, ставшие причиной бунта.

Им пеняют на пункт 8.15 оферты, который запрещает критиковать "Вайлдберриз", и уведомляют о блокировке ПВЗ. Как заявляют собственники пунктов выдачи, фуры, чтобы забрать товар, компания уже выслала.

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