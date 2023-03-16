Daily Mail: Путин посмеялся на Британией за её неспособность причинить ущерб России

2:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент России Владимир Путин с иронией прокомментировал попытки Великобритании причинить ущерб российской экономике, сообщает издание Daily Mail. Посмотрим, где же британцы обнаружили иронию.

Они оперативно отреагировали на заявление российского лидера в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Президент России отметил, что западные страны столкнулись с теми же проблемами, что год назад пророчили России, в частности с дефицитом товаров.

"Дошло до того, что их руководители предлагают своим гражданам вместо салата и помидоров перейти на репу. Репа — хороший продукт, но и за репой, наверное, тоже к нам придется ехать, потому что уровень урожая все-таки у нас значительно превышает те показатели, которые есть у наших соседей в Европе", — сказал Путин.

Он допустил, что причиной низкого урожая в Европе могли быть погодные условия, однако подчеркнул, что для повышения урожайности западным странам "сложно будет обойтись" без российских удобрений.

Несколько дней назад министр окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании Тереза Коффи посетовала на нехватку продуктов в супермаркетах. И посоветовала жителям Британии перейти на местную репу, чтобы таким образом уменьшить дефицит импортных овощей.

Теперь Daily Mail считают, что президент России высмеивает Великобританию за то, что "она вынуждена есть репу, а также не может своими санкциями поставить российскую экономику на колени" (перевод "ПолитРоссия").

Далее последовал экспресс-анализ сложившейся ситуации. В материале отмечается, что наличие большого количества дешёвых энергоресурсов позволяет России выращивать овощи в теплицах на протяжении всей зимы. Помимо этого, страна имеет возможность импортировать продукцию из стран-партнёров, таких как Иран.

А вот супермаркеты по всей Великобритании столкнулись с ограниченным предложением томатов, перца и огурцов, говорится в материале Daily Mail.

Не первый такой материал в британской прессе, к слову, где сравнивают полки в супермаркетах в Соединённом королевстве и в России — и неизменно в пользу российских.

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