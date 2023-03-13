МОК: не правительству Британии решать, могут ли спортсмены России участвовать в соревнованиях

1:29 Your browser does not support the audio element. Спорт

В Международном олимпийском комитете прокомментировали обращение министра культуры, СМИ и спорта Великобритании Люси Фрейзер к крупнейшим спонсорам Олимпийских игр. Она попросила их оказать давление на МОК по вопросу участия российских и белорусских спортсменов в Играх-2024 в Париже.

"МОК принял это письмо к сведению. Не правительствам решать, какие спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях. Это был бы конец мирового спорта, каким мы его знаем сегодня. Мы очень надеемся, что британское правительство будет уважать автономию спорта, которую оно подчеркивало во многих решениях, заявлениях и резолюциях ООН", — цитирует РИА "Новости" заявление МОК.

Напомним, ранее появились сообщения, что российских и белорусских спортсменов могут допустить до участия в летней Олимпиаде, которая пройдёт в 2024 году в Париже.

Вслед за тем, власти порядка трёх десятков государств — в основном западных — выступили с возражением на сей счёт. Обращение Фрейзер можно считать составной частью этой компании.

И очевидно, это давление будет продолжено и в дальнейшем. Хотя далеко не все страны мира разделяют мнение Запада. Например, африканские страны участие российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде поддерживают.

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