Министр культуры Великобритании Люси Фрейзер направила открытое письмо главным спонсорам парижской Олимпиады. В нём она заявила, что "полна решимости, чтобы не позволить режимам в России и Белоруссии использовать спорт в своих пропагандистских целях".
Как пишет в своей статье РИА Новости, послание получили такие компании, как Coca-Cola, Intel, Samsung, Visa. При этом Международный олимпийский комитет аналогичных требований от Британии не получал. Авторы статьи пишут, что это связано с позицией МОК, который хочет видеть на играх российских и белорусских спортсменов.
"Может, стоит подумать, а нужно ли ехать туда, где не будет ни российского триколора, ни гимна в случае выигрыша, где мы всегда будем "сомнительными русскими"? Может, лучше остаться дома?", — говорится в статье.
Напомним, что Россия стала пятой в итоговом зачёте ОИ-2020.
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