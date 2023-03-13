РИА Новости: Большой спорт разрывается между алчностью и русофобией

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Министр культуры Великобритании Люси Фрейзер направила открытое письмо главным спонсорам парижской Олимпиады. В нём она заявила, что "полна решимости, чтобы не позволить режимам в России и Белоруссии использовать спорт в своих пропагандистских целях".

Как пишет в своей статье РИА Новости, послание получили такие компании, как Coca-Cola, Intel, Samsung, Visa. При этом Международный олимпийский комитет аналогичных требований от Британии не получал. Авторы статьи пишут, что это связано с позицией МОК, который хочет видеть на играх российских и белорусских спортсменов.

"Может, стоит подумать, а нужно ли ехать туда, где не будет ни российского триколора, ни гимна в случае выигрыша, где мы всегда будем "сомнительными русскими"? Может, лучше остаться дома?", — говорится в статье.

Напомним, что Россия стала пятой в итоговом зачёте ОИ-2020.