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В РФ предложили перенести взорванный "Северный поток" в Калининград. Для "одумавшейся" Европы

0:59
Экономика

Россия могла бы создать новый газовый хаб в Калининградской области вместо взорванных "Северных потоков", заявил председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов. По его словам, когда Европа "одумается", она сможет подключиться к газопроводу.

В РФ предложили перенести взорванный "Северный поток" в Калининград. Для "одумавшейся" Европы

Кроме того, хаб обеспечит регион голубым топливом. Тогда как перспективы восстановления "Северных потоков" отсутствуют, подчеркнул Вострецов.

"Возможно, есть смысл попробовать его перенести на Калининград, устроить там газовый хаб и обеспечить свой регион газом. И тогда останется возможность европейцам в будущем подключиться к нему, когда одумаются. Зря, что не сделали ответвление туда сразу. Но если это технически возможно, глупо этого не сделать", — пояснил председатель в беседе с ФАН.

Как подчеркнул Вострецов, часть трубы "Северного потока" уже проходит мимо Калининградской области.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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