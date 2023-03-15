В РФ предложили перенести взорванный "Северный поток" в Калининград. Для "одумавшейся" Европы

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия могла бы создать новый газовый хаб в Калининградской области вместо взорванных "Северных потоков", заявил председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов. По его словам, когда Европа "одумается", она сможет подключиться к газопроводу.

Кроме того, хаб обеспечит регион голубым топливом. Тогда как перспективы восстановления "Северных потоков" отсутствуют, подчеркнул Вострецов.

"Возможно, есть смысл попробовать его перенести на Калининград, устроить там газовый хаб и обеспечить свой регион газом. И тогда останется возможность европейцам в будущем подключиться к нему, когда одумаются. Зря, что не сделали ответвление туда сразу. Но если это технически возможно, глупо этого не сделать", — пояснил председатель в беседе с ФАН.

Как подчеркнул Вострецов, часть трубы "Северного потока" уже проходит мимо Калининградской области.

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