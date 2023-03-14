Россия разослала переписку со странами-расследователями теракта на газопроводах "Северный поток" членам Совета Безопасности и Генассамблеи ООН, сообщил первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.
Так, согласно информации, российская сторона запрашивала данные о ходе расследования у:
"Документы позволяют нашим коллегам в ООН убедиться, что утверждения об информировании нас этими странами о ходе их расследований не соответствуют действительности", — заявил Полянский.
Ранее российская сторона сообщала о том, что неэффективная переписка при попытке Москвы добиться хотя бы какой-то информации от ФРГ, Швеции и Дании будет обнародована среди членов Совбеза ООН.
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