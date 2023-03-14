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Специалист по труду о забастовках работников Wildberries: это всё выглядит малозаконным

2:44
Экономика

Замдекана юрфака Академии труда и социальных отношений Владимир Панкратов в беседе с Pravda.Ru объяснил, какие проблемы возникли у известного маркетплейса Wildberries.

Специалист по труду о забастовках работников Wildberries: это всё выглядит малозаконным

Эксперт рассказал, что, скорее всего, работодатель обнаружил большие убытки в схеме своей логистики.

Попытки минимизировать потери вызвали протестную реакцию работников.

Панкратов призвал различать две вещи: "депремирование" и штраф.

"Штраф — это абсолютно незаконная вещь, а "депремирование", на самом деле это начисление премии в меньшем размере или неначисление премии вообще, — это законная мера, с которой надо разбираться конкретно", — объяснил специалист.

Он отметил, что депремирование не является формой привлечения работника к материальной ответственности.

"Чтобы привлечь работника к материальной ответственности, нужен сложный юридический состав. В первую очередь речь идет о индивидуальном договоре о полной материальной ответственности или о коллективном договоре о полной материальной ответственности", — сказал Панкратов.

Он предположил, что удержание заработной платы производится в повышенных размерах, что не соответствует требованиям законодательства, и вызвало справедливое неприятие со стороны работников.

Панкротов объяснил, что ответственность за полученный со склада товар возлагается на работников пунктов выдачи, которые, как утверждают, ничего сделать не могут, поскольку товар в таком некондиционном виде уже получен со склада.

"Работодателя, судя по всему, это мало интересует, и он на конечной точке вот именно на пункте выдачи пытается возместить свои потери. Должен сказать, что это выглядит всё очень малозаконным. И возмущение работников совершенно оправдано. Другой вопрос, что меры, которые предполагаются, в именно объявление забастовки, тоже вызывает у меня большие юридические сомнения", — выразил своё мнение эксперт.

Он подчеркнул, что 10 индивидуальных трудовых споров, то есть 10 споров работодателя с 10 сотрудниками не образуют состава коллективного трудового спора, который дает право на забастовку.

Панкратов отметил, что ситуация с маркеплейсом привлекла внимание государства. В проблемах разбирается полиция, фиксируя товары спорного качества с помощью фотографирования.

Эксперт прогнозирует, что забастовки удастся избежать, так как ситуацию получится урегулировать.

Ранее сообщалось, что владельцы пунктов выдачи заказов Wildberries пошли на штурм головного офиса в Москве.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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