Импорт российских алмазов в Бельгию вырос на 36%, но спрос на золото упал

Бельгия резко увеличила импорт российских алмазов, несмотря на санкции. А вот спрос на золото и платину снизился.

Импорт российских алмазов в Бельгию в январе 2023 года вырос на 35% в годовом исчислении. Такие данные приводит бельгийское агентство внешней торговли BFTA. В первый месяц зимы нынешнего года объём этого импорта оценивался в 132 миллионов евро, а в январе 2022 — только в 97 миллионов как сообщает Idex.

Причём этот рост произошёл в сравнении с месяцем, который предшествовал началу СВО и введению самых жёстких санкций в истории. США ввели санкции против российских алмазов, но 27 стран ЕС к ним не присоединились. Бельгия неоднократно предупреждала, что подобные санкции нанесут гораздо больший ущерб именно её экономике, но не российской, которая просто перенаправит свои алмазы в другие страны.

Импорт алмазов вырос, но закупки золота и других драгметаллов сократились на 23%. Это не связано с санкциями, а объясняется глобальным замедлением спроса на ювелирные изделия. Общий объём импорта Бельгии из России в 2022 санкционном году вырос более чем на две трети и достиг 12,8 миллиардов евро. В основном это связано с повышением цен на газ.

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