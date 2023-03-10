Аналитик Юшков: чтобы пережить следующую зиму без российского газа, Европе придётся поменять свою позицию

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сейчас на энергетическом рынке ситуация складывается таким образом, что спрос превышает предложение в разы. Такого развития событий Европа не ожидала, так как она пыталась выстроить либеральную модель. Об этом заявил аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

"Они рассчитывали, что будет формироваться переизбыток, потому что потребление газа будет снижаться и всегда будет профицит предложения, а потребление будет снижаться за счёт развития возобновляемой энергетики", — сказал специалист в разговоре с Радио 1.

Ещё один фактор, из-за которого Европа проигрывает в энергетической битве, — это концентрация внимания не на экономической ситуации, а на политической. Даже во время холодной войны европейские политики думали о своём населении, а теперь они заняли "близорукую позицию", отметил Юшков.

"Пока европейские политики не сменят свои взгляды — отношения в газе мы не восстановим", — заключил аналитик.

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