Project Syndicate: энергокризис в ЕС затянется минимум до 2024 года

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Энергетический кризис в Евросоюзе затянется как минимум до 2024 года, заявили аналитики. По их словам, в этом году союзу помогла тёплая погода, но климатические условия в странах Европы вернутся к норме.

Тёплая зима позволила европейским странам сократить потребление газа сразу на несколько процентов, однако при похолодании, дефицит топлива будет ощущаться острее.

"Следующей зимой погодные условия вернутся к относительной норме, европейским правительствам необходимо будет стремиться сократить потребление на десять процентов по сравнению с уровнем 2021 года, чтобы общий объём не превышал 450 миллиардов кубометров", — заявили аналитики Project Syndicate.

Энергокризис ударит не только по потребителям, но и по промышленности, которая может остановиться полностью.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.