Евросоюзу грозят массовые беспорядки на фоне энергокризиса и высоких цен на топливо для рядовых потребителей, сообщил в беседе с Pravda.Ru военный аналитик, эксперт в области безопасности Игорь Герасимов.
Ранее в ЕС заседание по вопросу сельскохозяйственных угодий закончился скандалом. Брюссель предложил перевести все леса европейских стран в компетенцию союза. Однако поляки наложили вето на инициативу и заявили, что распоряжаться ресурсами намерены самостоятельно.
По словам Герасимова, причина раскола в ЕС в политических кругах и в обществе, кроется в энергокризисе, который искусственно создали, отказавшись от поставок из России.
"В этих условиях даже как-то неумно, наверное, рассуждать о каком-то управлении. Почему? Потому что, конечно, страны Евросоюза находятся в энергетическом кризисе. И он будет только углубляться. Почему? Потому что, к сожалению, пока ещё идут поставки нефти и газа по нашим трубопроводам, по трубопроводу "Дружба" в Евросоюз. Рано или поздно они прекратятся", — пояснил аналитик.
Как подчеркнул Герасимов, Евросоюз вынужден переходить на неэкологичные источники энергии:
Вероятность, что Брюсселю понадобилось некое управление всеми лесными угодьями для вырубки без вмешательства законных "хозяев", очень высока.
"У них большая перенаселённость населения на территории городов Евросоюза. У них там соцпрограммы. Соответственно, они будут урезаться по отношению в первую очередь, наверное, к коренному населению, будут расти недовольства. И это всё будет на фоне энергетического кризиса. Беспорядки пойдут в Евросоюзе", — резюмировал эксперт.
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