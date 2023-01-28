Военный аналитик Герасимов: вскоре в ЕС начнутся беспорядки

Евросоюзу грозят массовые беспорядки на фоне энергокризиса и высоких цен на топливо для рядовых потребителей, сообщил в беседе с Pravda.Ru военный аналитик, эксперт в области безопасности Игорь Герасимов.

Ранее в ЕС заседание по вопросу сельскохозяйственных угодий закончился скандалом. Брюссель предложил перевести все леса европейских стран в компетенцию союза. Однако поляки наложили вето на инициативу и заявили, что распоряжаться ресурсами намерены самостоятельно.

По словам Герасимова, причина раскола в ЕС в политических кругах и в обществе, кроется в энергокризисе, который искусственно создали, отказавшись от поставок из России.

"В этих условиях даже как-то неумно, наверное, рассуждать о каком-то управлении. Почему? Потому что, конечно, страны Евросоюза находятся в энергетическом кризисе. И он будет только углубляться. Почему? Потому что, к сожалению, пока ещё идут поставки нефти и газа по нашим трубопроводам, по трубопроводу "Дружба" в Евросоюз. Рано или поздно они прекратятся", — пояснил аналитик.

Как подчеркнул Герасимов, Евросоюз вынужден переходить на неэкологичные источники энергии:

открывать угольные шахты,

использовать "не зелёные" источники,

вырубать леса.

Вероятность, что Брюсселю понадобилось некое управление всеми лесными угодьями для вырубки без вмешательства законных "хозяев", очень высока.

"У них большая перенаселённость населения на территории городов Евросоюза. У них там соцпрограммы. Соответственно, они будут урезаться по отношению в первую очередь, наверное, к коренному населению, будут расти недовольства. И это всё будет на фоне энергетического кризиса. Беспорядки пойдут в Евросоюзе", — резюмировал эксперт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.