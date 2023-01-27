Польша разругалась с Евросоюзом из-за лесов и заявила о праве вето

Польша воспользовалась правом вето на предложение Евросоюза передать блоку компетенцию по управлению лесными хозяйствами европейских стран. Кроме того, Варшава основательно поспорила с представителями союза в контексте этого вопроса, передаёт EADaily.

Поляки подчеркнули, что при принятии инициативы все леса и хозугодья перейдут "в руки" министров ЕС.

"Де-факто это сделало бы невозможным управление нашими ресурсами. Если же это произойдёт, то европейские министры окружающей среды или сельского хозяйства смогут простым большинством голосов решать, что произойдёт с польскими лесами", — заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.