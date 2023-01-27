Президент Хорватии Зоран Миланович очень удивился заявлению главы МИД ФРГ Анналены Бербок в ходе выступления в ПАСЕ о том, что страны Евросоюза и Запада "воюют" с Россией. Как подчеркнул хорватский лидер, он "не знал об этом".
Ранее Бербок в ходе своего выступления заявила, что европейские и западные страны ведут "войну" с Россией, говоря о поставках Незалежной тяжёлой техники.
"Вы хотите вступить в войну? Глава МИД Германии говорит, что мы должны быть едины, потому что, цитирую, мы воюем с Россией. Я этого не знал. Может, Германия и воюет с Россией снова, тогда удачи им, может, получится лучше, чем 70 лет назад", — пояснил хорватский президент на брифинге.
Он подчеркнул, что Хорватия не в коем случае не должна поставлять оружие киевскому режиму и ввязываться в конфликт.
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