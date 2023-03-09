В Карелии запустят швейное производство, где одежду будут шить из природных экологичных материалов, в том числе из конопли.
Ранее сообщалось, что мордовские учёные создали препарат для лечения рака на основе компонентов борщевика.
По информации издания karelinform.ru, скоро в республике Карелия запустят многопрофильный современный швейный цех в рамках специальной программы "STARTUP". Это начинание позволит создать сорок новых рабочих мест.
На производстве будут создавать эко-одежду из конопли и шить сафари-тенты для глэмпингов.
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