Препарат из борщевика для лечения рака разработали российские учёные

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные Мордовского государственного университета (МГУ) им. Н. П. Огарева создали наночастицы с добавлением экстракта борщевика Сосновского.

Лекарство помогает доставлять необходимые вещества через кровоток к злокачественным опухолям. О данном достижении рассказали представители Министерства науки и высшего образования РФ.

Ранее эксперт рассказал, существуют ли вирусы против рака.

Препарат предназначен для внутривенного введения. После инъекции раковая опухоль подвергается воздействию ультрафиолетовых лучей. Благодаря этому удаётся победить онкологическое заболевание.

Младший научный сотрудник лаборатории фармакокинетики и таргетной фармакотерапии МГУ им Н. П. Огарева Валентин Агеев объяснил, что в препарате содержатся фуранокумарины, которые повышают чувствительность к воздействию солнечного света.

"Под влиянием ультрафиолетового света соединения необратимо связываются с ДНК опухолевых клеток. В результате, опухоль теряет возможность делиться и, как следствие, гибнет путем самоуничтожения", — цитирует Газета.Ru слова учёного.

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