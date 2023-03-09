Sohu: Россия продемонстрировала всему миру одну важную вещь насчёт доллара

1:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия продемонстрировала другим странам мира одну важную вещь, которая касается доллара. Об этом говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.

В материале отмечается, Россия доказала, что и без валюты США мировая торговля всё равно может идти в прежних объёмах. Причём это не отрицают и в Соединённых Штатах: в конгресс недавно прошли слушания, в ходе которых обсуждали эффективность антироссийских санкций. И пришли к выводу, что влияния на Россию они не оказали.

Инфляция в России значительно меньше, чем в большинстве европейских стран. А самое главное, Россия всё больше убеждается, что отказавшись от доллара и евро, можно найти способы торговать с другими странами.

В частности, расчёты за энергоносители Москва переводит в рубли, а также принимает оплату в валютах дружественных стран. Например, в юанях или в рупиях, говорится в материале (перевод "ПолитРоссия").

"Россия действительно доказала миру на собственном примере одну важную вещь: даже если доллар США не будет использоваться, торговля не сильно пострадает", — подчёркивается в материале.

Переходу в расчётах на национальные валюты способствуют и сами США. Вашингтон попытался обернуть доминирующее положение доллара в международной торговле для давления на Россию. Что, конечно же, не могло не насторожить другие страны, которые вполне справедливо задаются вопросом, а не окажутся ли они следующими.

Ситуацию усугубило и то, что коллективный Запад заморозил российские активы и в европейской валюте — что отнюдь не добавило доверия к евро.

По мнению авторов материала, опубликованного на интернет-платформе Sohu, американский доллар и далее будет терять статус мировой валюты.

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