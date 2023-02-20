BI: манёвр России с палладием обернётся для США неожиданными последствиями

2:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Манёвр России с поставками палладия обернётся для США неожиданными проблемами. А вернее, уже оборачивается, хоть и "манёвра"-то пока никакого не было. В Соединённых Штатах значительно выросли кражи каталитических нейтрализаторов автомобилей, говорится в материале издания Business Insider (BI).

Впрочем, рост краж наблюдается ещё с 2019 года. Каталитический нейтрализатор — это элемент выхлопной системы двигателя внутреннего сгорания, который предназначен для снижения токсичности выпускаемых автомобилем газов путем превращения их в пар.

В состав конвертера входят ценные металлы: родий, платина и палладий, отмечается в материале (перевод "ПолитРоссия").

"Каждый из металлов столкнулся с проблемами в цепочке поставок с момента возникновения пандемии, но Россия может ограничить экспорт палладия. По состоянию на март 2022 года на Россию приходится около 40 процентов мирового экспорта палладия", — отмечает Business Insider.

И если Москва решит ограничить поставки палладия на мировой рынок, то количество краж каталитических нейтрализаторов в США резко возрастёт, подчёркивается в материале.

Всё очень просто, дефицит редких металлов неизбежно спровоцирует рост цен на них. А уже сейчас за один краденый нейтрализатор можно получить от 50 до 250 долларов.

Идентификационных знаков на конвертерах нет, так что это позволяет ворам легко сбывать их на чёрном рынке.

"Только в этом году мы наблюдаем огромный рост. Я бы сказал, что у нас кражи происходят ежедневно. К сожалению, это то, что мы пытаемся сократить", — цитирует издание детектива Департамента шерифа округа Лос-Анджелес.

Стоит заметить, что летом прошлого года администрация США не стала вводить повышенные тарифы на поставки из России палладия, никеля и титана. То есть металлов, которые имеют большое значение для автомобильной и авиационной промышленности.

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