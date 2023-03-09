The Epoch Times: Запад своими санкциями против РФ "пробудил спящего гиганта"

1:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

Западные санкции против России оказались бессмысленными. Рестрикции не только её не уничтожили, но и больно ударили по самому Западу. В этом уверены экономист Патриция Адамс и обозреватель Лорэнс Соломон, изложившие своё мнение в материале для американского издания The Epoch Times.

"Масштабные санкции, введенные Западом против России после начала конфликта на Украине, становятся самым грандиозным просчетом Запада в современной истории", — написали авторы.

Антироссийские санкции серьёзно подорвали западную экономику, став причиной растущей инфляции, рецессии и дефицита энергоресурсов, в то время как положение России не только не ухудшилось, но и укрепилось.

Журналисты сослались на прогноз МВФ, согласно которому рост экономики РФ будет происходить быстрее, чем любой западной страны. При этом соотношение долга к ВВП среди стран "Большой двадцатки" у России будет самым низким. Авторы подчеркнули, что экономическое развитие России даже под санкциями происходит быстрее, чем в США и ЕС.

Кроме того, своими антироссийскими санкциями Запад добился ещё одного крайне нежелательного для себя эффекта — сближению с Москвой ряда других стран, таких как Китай или Бразилия.

Авторы предупредили, что дальше Западу будет только хуже.

"Санкции разбудили спящего гиганта, которым была Россия, и Запад вскоре столкнется с последствиями", — подытожили обозреватели.

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