The Epoch Times: санкции Запада против России стали посмещищем

Новые пакеты антироссийских санкций неизменно проваливаются. И в результате эти ограничительные меры становятся посмещищем, говорится в материале, опубликованном в издании The Epoch Times.

Например, большинство западных стран запретили прямой импорт российской нефти и нефтепродуктов. Однако Россия имеет в своём распоряжении козырь, благодаря которому западные ограничения проваливаются, говорится в материале (перевод "ПолитРоссия").

После введения западных санкций Россия начала перенаправлять свои экспортные потоки в Азию, в результате чего стала крупнейшим поставщиком энергоносителей в Индию. Собственно, эта страна и стала козырем, которая позволяет России обходить западные санкции.

Индия занимает третье место по импорту сырой нефти, от иностранных поставщиков страна получается 85 процентов этого сырья. Ранее большая его часть поступала в Индию из стран Африки, США и государств Ближнего Востока.

Но сейчас Индия стала одним из крупнейших покупателей российской нефти. В результате индийские промышленные и энергетические гиганты, вроде Reliance Energy и Nayara Energy, значительно расширили свои перерабатывающие мощности. Индия внезапно стала крупным мировым игроком на рынке нефтепродуктов. Которые направляются в те же США и в Европу.

"Всё это превращает ограничения США и стран "Большой семёрки" на российскую нефть, такие как предельные цены и импортные эмбарго, в насмешку. Ясно, что санкции неэффективны и являются пустой тратой времени и ресурсов", — говорится в материале The Epoch Times.

Отметим, в опубликованной в журнале "Энергетическая политика" статье вице-премьера РФ Александра Новака говорится, что Россия продолжает искать и находить новые рынки для экспорта энергоресурсов. В 2023 году в дружественные страны планируется направить более 80% экспорта нефти и 75% нефтепродуктов.

"Что касается поставок в государства, которые поддерживают нелегитимные ценовые ограничения, здесь наша позиция широко известна и остается неизменной: российскую нефть такие страны не получат", — подчеркнул вице-премьер.

Ценовые ограничения на нефть и нефтепродукты ввели страны Евросоюза, а также государства, входящие в Группу семи, а также Австралия.

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